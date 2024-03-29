فعاليات رمضانية وأنشطة متنوعة بمراكز شباب أبوكبير

نفذ مراكز شباب أبو كبير بمحافظة الشرقية، دورات رمضانية وأنشطة متميزة، في إطار تنفيذ مبادرة «رمضان أحلى بمراكز الشباب» والتي تُنفذ من خلال مجموعه عمل متميزة من أجل إسعاد رواد مراكز الشباب، وتقديم أفضل خدمة لهم في الشهر الكريم.

واستكمل مركز شباب كفر الشوبكي، الدورة الرمضانية والمقامة تحت شعار «رمضان أحلى» وتم إقامة مباراة بين فريقي المطاوعة والشوبكي ب، وانتهت بفوز المطاوعة بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي مثير بنتيجه 3/3، وبعد نهاية المباراة تم تسليم أفضل لاعب في المباراة، واتسمت المباراة بالجدية والحماسة، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق كرة القدم بكفر الشوبكي وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة طارق سعد والمديرة التنفيذية سارة حسن عبد الرحمن.

وأقيمت الدورة الرمضانية بمركز شباب كفر الأعصر، 3 مباريات الأولى بين فريقي نجوم الأعصر وكفر النصيري وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، والمباراة الثانية بين فريقي كفر صقر وشرشيمة وانتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، والمباراة الأخيرة بين فريقي أصدقاء الويوي والعوامرة وانتهت بفوز العوامرة بنتيجة 2/1، وسط أجواء حماسية، وحضور جماهيري متميز، وذلك في أجواء رمضانية.

وشهد مركز شباب كفر الأعصر أيضا، تدريبات الكونغوفو لأبطال أكاديمية تايسون والتي يوجد عليها إقبال كبير من شباب المركز، لتأهيلهم واكتشاف المواهب المختلفة وتنميتها، للمنافسة بهم في المسابقات القادمة، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة الحاج ابراهيم وفا، والمدير التنفيذي السيد صالح.

ومن مقر مركز شباب الحصوة، تم افتتاح مسابقة حفظ القرآن الكريم للطلائع من مستوى جزء حتى حفظ القرآن الكريم كاملاً، ويتم اختبار المتسابقين بواسطة حفظة لكتاب الله مشهود لهم بالحفظ والاتقان والحيادية، وسيتم تكريم الفائزين لاحقا، تشجيعا لهم لحفظ كتاب الله، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة محمود الشوادفي، والمدير التنفيذي أحمد كرم.

وأعلن مركز شباب طوخ عن تنفيذ دوري تنس الطاولة ودوري الشطرنج وكذلك تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم النهائيه، اليوم الجمعة، تشجيعا لاكتشاف المواهب المتنوعة واستكمالا لما تم البدء فيه أول أمس بدوري المدارس، انطلقت اليوم ثالث أيام فعاليات دوري المدارس لكره القدم نهارا بين فرق المدارس المشاركة، وتم الإعلان عن المدارس الفائزة في النشاط الفني وأوائل الطلبة، وذلك بحضور مندوبين للمدارس المشاركة.

وبمتابعة للدورة الرمضانية للشباب المقامة ليلًا والمقامة بمركز شباب طوخ، وسط حضور جماهيري متميز وحاضر بقوة لمؤازره اللاعبين وتشجيعهم والاستمتاع بكره القدم، فقد كان مقرر اليوم تنفيذ ثلاث مباريات وكانت المباراة الاولي بين فريقي اللمبي وأصدقاء دحلب وانتهت بفوز اللمبي بنتيجه 4/1، والمباراة الثانية بين فريقي حسب الله والكبار وانتهت بانسحاب فريق حسب الله وتم اعتماد النتيجه 2-0 لصالح الكبار، والمباراة الثالثة بين فريقي السياري وكفر الشوبكي، ولعدم حضور فريق كفر الشوبكي تم احتساب النتيجة لصالح السياري 2/0 وسط حضور جماهيري امتلىء به مركز الشباب، ويشرف على التنفيذ أعضاء مجلس الإدارة وكامل الجهاز التنفيذي للمركز، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عبد القادر عوض، والمدير التنفيذي علي عدو.

وبمركز شباب بني عياض، تم اليوم تجهيز مكتبة المركز لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما بعد إعادة إشهار المركز مرة أخرى، ووصول أثاث مكتبي مناسب للمكتبة وتجهيزها لاستقبال أعضاء المركز، وتوفير الكتب التي يحتاجونها من أجل اكسابهم المعرفة والمعلومات التي يحتاجونها، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة عبد العزيز حسيني، والمدير التنفيذي محمد علي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، وتحت إشراف السيد مكاوي مدير إدارة شباب أبوكبير.