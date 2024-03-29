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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مسجد الروضة بمنطقة حدائق الأهرام والذى بنى على مساحة ٤٠٠ م٢ ليسع مايزيد عن ٨٠٠ مصلى إلى جانب الفناء الخارجى.

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وقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خالص التهاني إلى محافظ الجيزة وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، متمنياً بالمزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر والعرفان لمحافظ الجيزة لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن إفتتاح المسجد يأتى فى إطار إحتفال المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق ٣١ من مارس من كل عام والذى يعد إضافة مميزة لإستيعاب أعداد إضافية من المصليين بهضبة الأهرام.

كما أكد المحافظ على حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجتمع المدنى على التوسع فى إفتتاح وتجديد المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال مايقام بها من دروس ولقاءات خاصة خلال شهر رمضان والتى يلقيها علماء وأساتذة جامعة الأزهر.

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