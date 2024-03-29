أونروا: بالإمكان إيقاف تدهور الوضع الإنساني في غزة

قال المفوّض العامّ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني: ما يزال بالإمكان إيقاف تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة"، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الجمعة.

وأضاف: “أمر العدل الدولية يعني أن على إسرائيل التراجع عن قرار منع الوكالة من العمل بالشمال”، مضيفًا: “يجب ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ أمر العدل الدولية”.

وتعاني “أونروا” من أزمة عميقة منذ أن اتهم الاحتلال الإسرائيلي 12 موظفاً من الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة، البالغ عددهم 13 ألفاً، بالتورّط في هجوم طوفان الأقصى الذي شنّته حركة حماس ضدّ الصهاينة 7 أكتوبر الماضي.

وقطعت دولة عدة على رأسها أمريكا تمويلها لـ"أونروا"، بسبب اتهامات الاحتلال، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد «الأونروا» بأي أدلة تدعم اتهاماتها.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة لليوم الـ175

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.