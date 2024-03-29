الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أونروا: بالإمكان إيقاف تدهور الوضع الإنساني في غزة

جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال يقتحمون مقر أونروا بغزة

قال المفوّض العامّ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني: ما يزال بالإمكان إيقاف تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة"، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الجمعة.

txt

أونروا: إسرائيل منعت دخول قوافلنا الإغاثية إلى شمال قطاع غزة

txt

جوتيريش: أونروا العمود الفقري للمساعدات في غزة ويجب استمرار دعمها (فيديو)

وأضاف: “أمر العدل الدولية يعني أن على إسرائيل التراجع عن قرار منع الوكالة من العمل بالشمال”، مضيفًا: “يجب ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ أمر العدل الدولية”.

وتعاني “أونروا” من أزمة عميقة منذ أن اتهم الاحتلال الإسرائيلي 12 موظفاً من الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة، البالغ عددهم 13 ألفاً، بالتورّط في هجوم طوفان الأقصى الذي شنّته حركة حماس ضدّ الصهاينة 7 أكتوبر الماضي.

وقطعت دولة عدة على رأسها أمريكا تمويلها لـ"أونروا"، بسبب اتهامات الاحتلال، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد «الأونروا» بأي أدلة تدعم اتهاماتها.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة لليوم الـ175

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

مواد متعلقة

صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالجامع الأزهر (بث مباشر)

الآلاف سؤدون صلاة الجمعة من المسجد الأقصى رغم جرائم الاحتلال (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ19 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

سقوط قوة إسرائيلية في كمين المقاومة ومقتل ضابط و3 جنود
الجريدة الورقية