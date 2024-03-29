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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز سفنكس الجديدة يُجري القرعة الأولى لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم

بوابة الوفد الإلكترونية

 صرح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بأنه تم إجراء القرعة الأولى لتسكين المواطنين الذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة طبقًا للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانًا ضمن القطاع الثاني، وذلك وفقًا لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط.

 وتم إجراء القرعة العلنية بحضور المهندس طارق زكى، والمحاسب عادل عبدالفتاح، نائبى رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وممثل مجلس الدولة، وممثلي قطاع الشئون المالية والإدارية، وقطاع الشئون العقارية والتجارية، وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 وأشار رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضى التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

 وأعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، عن أسماء المواطنين وبيانات قطع الأراضى بالقرعة العلنية اليدوية رقم 1، موضحًا أن عدد طلبات المواطنين الذين تم إجراء القرعة بينهم بلغ 158 مواطنًا على 169 قطعة أرض، وجارٍ تجهيز طلبات التخصيص لقطع الأراضى ليتسلمها العملاء.

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