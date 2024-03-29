صحيفة "كوريا هيرالد" تعتذر عن الرسم الكاريكاتيري لهجوم "كروكوس" الإرهابي

اعتذرت صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية عن رسم كاريكاتيري عن الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" بالقرب من موسكو، والذي انتقدته السفارة الروسية في سيئول سابقًا، وتم نشر الاعتذار في النسخة المطبوعة من المنشور.

وقالت الصحيفة: "تعرب صحيفة "كوريا هيرالد" عن خالص تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي المأساوي الذي وقع في قاعة "كروكوس" في 22 مارس مع الناس وتشاركهم هذا الحزن الشديد".

وأضافت: "وفي هذا الصدد، نأسف بشدة لنشر الرسم الكاريكاتيري المشترك في عدد 27 مارس، ونحن نأسف على هذا السهو، ونقدر ونحترم مشاعر من أساء إليهم هذا الكاريكاتير".

وكررت الصحيفة مجددًا أنها تدرك مسؤوليتها عن المواد المنشورة وتعرب عن “أسفها العميق”.

وفي وقت سابق، وصفت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية الرسم الكاريكاتيري الذي نشرته صحيفة "كوريا هيرالد" الناطقة باللغة الإنجليزية حول الهجوم الإرهابي في كروكوس بالتجديف والساخر، قائلة إنه يسيء إلى مشاعر غالبية المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يشاركونهم آلام هذه المأساة مع الروس.

وأعربت السفارة الروسية في سيئول عن صدمتها وغضبها العميق إزاء هذا العمل الساخر الذي قامت به الصحيفة الكورية الجنوبية.

وقالت السفارة: "الأشخاص الذين لديهم الخجل والضمير يلتزمون بالمبادئ الأخلاقية المقبولة عمومًا، وفي أوقات الحزن يمدون يد العون لبعضهم بعضا، ويظهرون الرحمة والتعاطف".

ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.

بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو

وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.