الاحتلال يخطط لاجتياح رفح بأسلحة متطورة ومساعدة أمريكية (فيديو)

أكد السفير هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لمعركة أشمل وأوسع في رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة: "الأيام المقبلة لن تكون سعيدة، وهى تبدو لنا أنها تنطوي في داخلها مشاهد عنف أكثر وهناك نية عند جيش الاحتلال لاستعمال أجهزة عسكرية متطورة أكثر مما استعملته في غزة".

صحف العالم ترصد جرائم الاحتلال

وأكد ان صحف متعددة تناولت جرائم الاحتلال، مؤكدا أن التناول جاء في موضعه الصحيح، متابعا: “ما نراه ونشاهده هو يفوق كل التوقعات الإنسانية وفاق كل مايثار في الحروب، وما يفعله الجيش الصهيوني منطلق من مفهوم أن هناك من يقوم بتغطيته على المستوى السياسي والقضائي”.

وأشار إلى أن أمريكا تغطي كل أعمال الاحتلال، وبات واضحا موقفها، وهي أيضا أعلنت منذ يومين أنها سترسل ضباطا من الجيش الأمريكي للمساعدة في معركة رفح، ما يؤكد تورطها في ذلك.

وأوضح أن موقف الاتحاد الأوروبي تغير، وخرج دعوات لمقاطعة دبلوماسية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي لانرى ذلك الموقف من الناحية الأمريكية ما يؤكد إزدواجيتها.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة لليوم الـ175

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.