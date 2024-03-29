جيش الاحتلال: إصابة 3160 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب بقطاع غزة (فيديو)

استعرضت قناة القاهره إلاخبارية في تقرير لها ،أخر مستجدات الوضع في قطاع غزة ، إذ أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب بقطاع غزة، 1523 منهم أصيبوا خلال العملية البرية.

جيش الاحتلال

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحيات الجيش في قطاع غزة لنقل عدد من الجنود الجرحى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.

وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات

يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

واستعرضت قناة القاهره إلاخبارية، في تقرير لها ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32623 شهيدًا و75092 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلنت "الصحة الفلسطينية"، خلال نبأ عاجل عرضته "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدًا و112 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.