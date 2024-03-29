حزب الله ينعي 6 من مقاتليه

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة 6 من عناصره، قائلا إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، دون أن يحدد أين تم استهدافهم.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية

الشهيد المجاهد أحمد جواد شحيمي "أبو حسين" مواليد عام 1964 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.

الشهيد المجاهد مصطفى أحمد مكي "ملاك" مواليد عام 1983 من بلدة تبنين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.

الشهيد المجاهد إبراهيم أنيس الزين "عبد الجليل" مواليد عام 1982 من بلدة شحور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي محمد الحاف "أبو حسن جاد" مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد مصطفى علي ناصيف "أبو حيدر" مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي" مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.