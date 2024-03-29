قناة السويس تحتفل بذكرى تعويم " ايفيرجيفين "

تحتفل هيئة قناة السويس اليوم الموافق ٢٩ مارس "بيوم التفوق" بمناسبة ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات العملاقة "EVER GIVEN" والتي تسبب جنوحها في مارس 2021في إغلاق قناة السويس بالكامل لمدة 6 ايام مما أدى لتعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس وتوقف سلاسل الإمداد العالمية في حادث نادر حاز على اهتمام ومتابعة العالم ومجتمعات النقل البحري.



ويقول الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تعويم سفينة الحاويات "EVER GIVEN" في وقت قياسي خلال 6 أيام فقط يؤكد جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة والحفاظ على استدامة حركة التجارة العالمية المارة في قناة السويس.واكد ان القناة وواجهت كثير من التحديات في عملية التعويم ولكن نجحت في تعويم السفينة في زمن قياسي و عملية صنفت بانها الاكبر والاضخم في التاريخ الحديث .



وتعطلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين في 23 آذار/مارس حين جنحت "إيفر غيفن" خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة، واستمر تعطل حركة العبور في القناة ستة أيام، وقدرت هيئة القناة الخسائر التي تكبدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد.

والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي.

وواجهت أجهزة قناة السويس صعوبة في عملية التعويم بسبب جنوح السفينة بعرض القناة في منطقة ضيقة للغاية وصعوبة التربة الصخرية التي تحيط بالسفينة أسفل قاع القناة.

وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرّافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي.

وكانت السفينة قد غادرت قناة السويس في 7 يوليو، الماضي بعد نحو 100 يوم

من احتجازها بمنطقة البحيرات المرة . عقب توقيع الشركة المالكة للسفينة

عقد تسوية مع قناة السويس لتسديد تعويضات مالية نظير تسببها في تعطل

الملاحة بالقناة وما ترتب عليها من خسائرمادية وبشرية خلال فترة جنوحها

في القطاع الجنوبي بقناة السويس ب الكيلو 151 ترقيم القناة .