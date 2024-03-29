اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"

صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".

وأشار إلى أن يُشتبه أيضًا في أن للمعتقلين لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية (* منظمة إرهابية محظورة في روسيا).

ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.

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وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

على جانب آخر، أفاد نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، بأنه تم إنجاز مهمة الحملة الخريفية لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.

وقال تسيمليانسكي للصحفيين: "أولاً سألخص نتائج التجنيد الإجباري السابق في الخريف. تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد. وقد تم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة".

وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص لتجهيز وحدات علمية ووحدات إنتاج علمي، بالتعاون مع السلطات العسكرية المركزية، وتم اختيار نحو 500 شخص وإرسالهم لتجهيزهم".

وأشار إلى انه "لن يتم إرسال الجنود الذين يخضعون للخدمة العسكرية عند التجنيد إلى نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الروسية في المناطق الجديدة الروسية (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه) أو للمشاركة في العملية الخاصة".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.