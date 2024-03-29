أزهر الغربية بفوز بالمركز الثالث بمسابقة البرمجة العربي

استقبل فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية، والدكتور خالد سلامة، مدير عام التعليم النموذجي بالقطاع، والدكتور حمادة هزاع، بالمكتب الفني لرئيس القطاع، وذلك لتكريم فريق منطقة الغربية الأزهرية الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقه أسبوع البرمجة العربي الدورة الثالثة لفئة ذوي الاعاقة موصول بالحاسب .

وقد قام فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، والدكتور إسماعيل الشربيني بتقديم شهادات التقدير لأعضاء الفريق وهم:

محمد نعمان مصطفى، منسق منطقة الغربية الأزهرية للمسابقة.

ونجوان منير عبدالرحمن، منسق الإدارة التعليمية للمسابقة.

و نانسي عبده محمد، معلمة الحاسب الآلي بمعهد فتيات الحسين ومشرفة الفريق.

الطالبة نور عرفات المتولي أحمد زين

الطالبة هدى جمال عاطف عبد الراضي أحمد.

الطالبة أسماء باسم نصر أحمد الضنيان.

وقد أشادت منطقة الغربية بالمستوي الرائع والتمثيل المشرف لأعضاء الفريق .

يأتي ذلك ضمن سلسلة المشاركات الفاعلة والمشرفة لمنطقة الغربية الأزهرية في كافة المسابقات واحتلال مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.