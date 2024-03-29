الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام: قصفنا جنود تحصنوا داخل منزل بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى ناصر

اصابة جنود الاحتلال
اصابة جنود الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، أن قواتها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنوا داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات.

وأضافت القسام في بيان: تم إيقاع مجموعة الجنود بين قتيل وجريح في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حادث خطير في غزة أسفر عنه  16 إصابة بينها 3 إصابات خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الوسائل الإسرائيلية، أن مروحيات الجيش الإسرائيلي تهبط في قطاع غزة لنقل عدد من الإصابات في صفوف الجيش.

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