الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إسرائيل: 16 مصابًا في حدث أمني خطير والمروحيات تنقل الجرحى

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حادث خطير في غزة أسفر عنه  16 إصابة بينها 3 إصابات خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، ومروحيات الجيش الإسرائيلي تهبط لنقل عدد من الإصابات .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادثًا غير عادي وقع في غزة وتعرّضت قوّة إسرائيلية لنيران مضادة للدبابات، أسفر عنه عدد من الجرحى بدرجات متفاوتة.

 وذكرت مصادر فلسطينية، وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شرق عبسان جنوب قطاع غزة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.. 

 

 في وقت سابق، يواصل الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي حملات الاعتقالات التي يقوم بها بشكل يومي، حيث اعتقل، اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين الفلسطينيين بمختلف المدن الفلسطينية.

 ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا من مدينة نابلس، بعد اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة، وتمركزت في منطقة الضاحية، واعتقلت المواطن ليث جبريل الشربجي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما استولت على مركبته.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وفتشت عددا من منازل المواطنين، بجانب اعتقالها لشاب من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.

 وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر لاقف بعدة آليات، واعتقلت الشاب حمزة عساف عقب مداهمة منزله في البلدة والعبث بمحتوياته.

 واقتحمت أيضًا بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل، وذكر مراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء البلدة، والصقت منشورات تهديد للمواطنين على المركبات والمنازل والمحال التجارية.

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