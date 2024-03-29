معبد قصر الصاغة اسرار تاريخ 4 الاف سنة بالفيوم 

معبد قصر الصاغة احد المواقع الاثرية الهامة فى محافظة الفيوم ، ولا يسمع الكثيرون عن هذا المعبد حتى من أبناء المحافظة أنفسهم, و لا يعرفون موقعه، ويتفرد ذلك المعبد بطرازه المعماري ويقع على مسافة 8 كيلو مترات شمال بحيرة قارون، وعلى بعد حوالي 30 كيلو مترًا الى الغرب من منطقة كوم أوشيم عند مدخل محافظة الفيوم.

يقول سيد عوض محمد شعيب كبير مفتشى اثار الفيوم ان المعبد عبارة عن مبنى مستطيل مبنى من الحجر الجيرى المحلى مساحته 21 X 8.5 متر باجمالى مساحة حوالي 180 مترًمربع و تم تخصيصة لعبادة "سوبك" المعبود المحلى للفيوم .وعثر بالمنطقة على تمثالً لإمنحات الثالث من الجرانيت الأسود، وبرديات، وعملات برونزية، وتماثيل فخارية.

و تصميم المعبد فهو عبارة عن بناء مستطيل يقع مدخله في الناحية الجنوبية ويؤدي المدخل إلى فناء طويل (أو صالة القرابين) ويوجد في جدارها الخلفي سبع مقاصير كانت مغلقة بأبواب لا تزال فتحات اعقابه ظاهرة و كان مخصص للمعبود سوبك المعبود الرئيسي في الفيوم فقد عثر على حجر من البازلت يحوي نقشا يثبت ذلك. ويعتبرأول من كتب عن قصر الصاغة هو العالم الالمانى جون شوين فورت ،ومسجل ذلك على جدران المعبد عام 1884 .

مستوطنات عصور ماقبل التاريخ

و قصر الصاغة مشيدًا على مدرج طبيعي متسع على جانب المنحدر الشمالي، ويقع أسفله بقايا بعض القرى "المستوطنات" التي ترجع إلى عصورما قبل التاريخ والتي كانت موجودة بالقرب من المنطقة، وترجح بعض المراجع أنه نظرًا لتشابه تصميمه بمعابد الدولة الوسطى أنه شيد في الدولة الوسطى ولكن بعض الباحثين يؤكدون أنه شيد في أيام الدولة القديمة بسبب اسلوب البناء والهياكل الحجرية الموجودة به .

ويشير "شعيب" إلي أن معبد قصر الصاغة مبني من كتل من الحجر الجيري المحلى التي تم تركيبها مع بعضها البعض عن طريق القطع الدقيق للزوايا والجوانب على غرار معبد الوادى فى الجيزة والاوزيرون فى ابيدوس فى سوهاج.

وعن سبب تسمية المعبد ب" قصر الصاغة" فيرجع ذلك لان العرب عندما دخلوا مصر كانوا يطلقون على اى بناء ضخم من الحجر قصر ومثال ذلك الاقصر بسبب كثرة المعابد بها والصاغة ربما ترجع الى لون سلاسل الجبال الصفراء التى تشبه الذهب عندما تنعكس عليها الشمس والتى يقع فيها هذا المعبد او الى الجبانة التى تقع الى الغرب من المعبد والتى عثر بها لصوص الاثار القدامى على مقتنيات ذهبية .

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