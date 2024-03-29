حجازي وبنزيما على رأس تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفيحاء
أستقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي .
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يبدأ جاياردو المباراة بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى : عبد الله المعيوف
خط الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - لويز فيليبي - مروان الصحفي
خط الوسط: صالح العمري - نغولو كانتي - فيصل الغامدي - رومارينيو
خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.