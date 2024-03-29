المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقبل ادعاءات متاحف القرم للذهب السكيثي

قال أندريه مالجين، مدير متحف القرم بروسيا، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وافقت على ادعاءات متاحف القرم بشأن الذهب السكيثي الذي تم تسليمه لأوكرانيا في وقت سابق.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال مالجين: "لقد قبلت المحكمة الأوروبية هذه المطالبات، والتي قدمها محامون روس، ولكن لم نعرف بعد متى ستعقد الجلسة".

وكان المبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي صرح للوكالة في الشهر الماضي، أن متاحف القرم اتخذت خطوة رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تحدي القرار الهولندي بنقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.

إعارة الذهب السكيثي للمتحف الأثري بأمستردام

يتكون الذهب السكيثي من مجموعة تحتوي على أكثر من 2000 قطعة فردية تم إعارتها من قبل أمناء متحف القرم لمعرض أقيم في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2014 من قبل متحف ألارد بيرسون، المتحف الأثري التابع لجامعة أمستردام.

ونشأت حالة عدم اليقين والنزاع القانوني حول ملكية وحيازة القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في مارس 2014.

وطالبت كل من متاحف القرم والحكومة الأوكرانية بالملكية القانونية للمعروضات، وفي ضوء النزاع على الملكية، علقت جامعة أمستردام نقل الأشياء الثمينة حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق أو يتم حل الأمر من خلال الفصل القضائي.

المحكمة العليا في هولندا تقضي بتسليم مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا

وفي يونيو 2023، أيدت المحكمة العليا في هولندا حكم محكمة أصدرته محكمة الاستئناف في أمستردام يقضي بتسليم مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.

وفي 27 ديسمبر 2023، قالت هيئة الجمارك الأوكرانية إنه تم نقل الذهب السكيثي إلى كييف وبدأت إجراءات تخليصه عبر الجمارك.

كما كرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف موقف روسيا بأن مجموعة القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن تنتمي إلى شبه جزيرة القرم ويجب الاحتفاظ بها في متاحف القرم التي كانت قد أعارتها في الأصل في عام 2014 إلى متحف هولندي لعرضها.

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا بأنه قرار غير شرعي وعديم الضمير وعمليا سرقة.