لسحور خفيف.. طريقة عمل دانيت الفراولة زي الجاهز

دانيت الفراولة من وجبات السحور الخفيفة والصحية التي يمكنك صنعها في دقائق، فلا تستغرق وقتًا طويلًا مثل أغلب الوصفات، كما يحتوي على العديد من الفوائد، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وفوائد الفراولة للجسم.





دانيت الفراولة

طريقة عمل دانيت بـ الفراولة

المقادير

- الفراولة : نصف كيلو (مقطعة)

- حليب : 4 اكواب (سائل)

- سكر : 5 ملاعق كبيرة

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- حليب بودرة : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : مغلف





طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي ضعي الفراولة مع الحليب السائل، والسكر، والنشا، واخلطي المكونات حتى يتشكل لديكِ مزيجاً ناعماً، ثم صفّي المزيج حتى تتخلصي من بذور الفراولة.

في قدر على نار متوسطة ضعي المزيج وحركي بإستمرار، وعندما يسخن قبل الغليان أضيفي الحليب البودرة وحركي جيداً.

عندما يثقل قوام المزيج أضيفي الفانيليا وإستمري في التحريك لعدة دقائق.

اسكبي دانيت الفراولة في أكواب التقديم وزينيه بصوص الفراولة، ثم قدميه.





فوائد تناول الفراولة

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحد فوائد الفراولة تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، وتعزى هذه الفائدة المحتملة إلى احتواء الفراولة على كل مما يأتي:

الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

البوتاسيوم، إذ يُعزز البوتاسيوم صحة الأوعية الدموية، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.﻿

نسب معتدلة من حمض الفوليك (Folic acid) الذي يُساعد على تحسين صحة القلب.

مضادات الأكسدة، مثل: الأنثوسيانين (Anthocyanin)، ومضادات الالتهاب، مثل: الفلافونويدات، والتي جميعها تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.





غنية بفيتامين C

توفر الفراولة أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بتناولها من فيتامين C، كما يرتبط فيتامين C الموجود في الفراولة بدعم صحة المناعة. يحتوي كوب واحد فقط من الفراولة يحتوي على كل فيتامين C المطلوب في اليوم، ناهيك عن أنه مليء بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية الأخرى.





تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، وارتبط تناول الفراولة بكميات مرتفعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

وتناول الفراولة أكثر من مرتين في الأسبوع يؤخر الشيخوخة الإدراكية لمدة تصل إلى 2.5 عام.





تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.

المساهمة في الحد من الإصابة بالسرطان

الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، ومن هذا المنطلق قد يكون للفراولة دور في الحد من الإصابة بمرض السرطان.