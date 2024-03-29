حضري الطماطم المخبوزة بالموتزاريلا وتمتعي بمذاق لذيذ على السحور

الطماطم المخبوزة بالموتزاريلا من الأطباق الشهية التي يمكنك إعدادها مع وجبة الإفطار أو السحور، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها، كما تحتوي على العديد من الفوائد الهامة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وفوائدها.

الطماطم المخبوزة

طريقة عمل الطماطم المخبوزة بالبارميزان والموتزاريلا

المقادير

- طماطم : 4 حبات (مقطعة شرائح)

- جبن موزاريلا : كوب

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- ريحان : نصف كوب (طازج / مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

سخني الفرن على 200 مئوية.

ضعي شرائح الطماطم على صينية الفرن مغلفة بورق زبدة.

وزعي فوق كل شرائح الطماطم طبقة من جبن البارميزان ثم طبقة من جبن الموزاريلا.

رشي الريحان المفروم فوق كل شريحة طماطم.

رشي الوجه بالقليل من زيت الزيتون.

اخبزي الشرائح لمدة 8-10 دقائق أو حتى يذوب الجبن.

أطفئي الفرن واشويها لمدة 2-3 دقائق حتى يتحمر وجه الجبن.

قدميها على الفور.









فوائد تناول الطماطم

الطماطم لصحة القلب

أول الأشياء، اللايكوبين الموجود داخل الطماطم يطلق تأثيرًا وقائيًا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك ، فإن استهلاك منتجات الطماطم مثل عصير الطماطم أو الطماطم الطازجة النيئة يزيد أيضًا من أعداد البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكذلك الدهون الثلاثية داخل الدم أيضًا.

الطماطم للوقاية من السرطان

لقد وجدت الدراسات القائمة على الملاحظة الارتباط بين الطماطم نفسها ومنتجات الطماطم مثل الفوائد الصحية لصلصة الطماطم وقلة حالات الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان المعدة أيضًا.

يُعتقد على نطاق واسع أن محتوى اللايكوبين المرتفع داخل الطماطم هو الدرع الرئيسي ضد كل هذه ، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الملاحظات الملموسة.

الفوائد الصحية لتناول الطماطم للبشرة

بعد ذلك ، الطماطم (البندورة) فعالة جدًا في علاج الجلد. يحتوي اللايكوبين على مركبات تحمي الجلد من التعرض لحروق الشمس.

تشير إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للمرء أن يصاب بحروق الشمس بمعدل 40٪ أقل عند تناول 40 جرامًا من معجون الطماطم (مع 16 جرامًا من الليكوبين) بالإضافة إلى زيت الزيتون يوميًا لمدة 10 أسابيع متتالية.

الطماطم كمضادات للأكسدة

الطماطم غنية بشكل استثنائي عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة. ومن بين جميع مضادات الأكسدة ، فإن اللايكوبين هو الأكثر شيوعًا داخل الطماطم. يعمل اللايكوبين بشكل أساسي كمدافع ضد السرطان.

أثناء ذلك ، يمكن للمرء أن يرى ما إذا كانت الطماطم غنية بالليكوبين أم لا من خلال ألوانها ؛ كلما زادت احمرارها زادت نسبة اللايكوبين الموجودة به.