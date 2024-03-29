مدرب الزمالك السابق: هذا الثلاثي الأقرب لقيادة خط وسط الأهلي أمام سيمبا

تحدث خالد جلال، مدرب نادي الزمالك الأسبق عن الثلاثي الأقرب لقيادة خط وسط الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أشار خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة سيمبا ستكون صعبة على الأهلي، ودرجة صعوبتها تتمثل في أنها تأتي بعد فترة الأجندة الدولية، ومشاركة عدد كبير من لاعبي الأحمر في معسكر منتخب مصر".

وواصل: "لاعبو الأهلي ابتعدوا عن الانسجام في معسكر الفريق، ومن الصعب على أي مدرب أن يقوم خلال 3 أيام بتصحيح ذلك، بالإضافة لإقامة المباراة في شهر رمضان، أتمنى أن الأهلي يفوز بالمباراة بأريحية".

وأكمل : "إصابة إمام عاشور تمثل أزمة كبيرة في خط وسط الأهلي، خصوصًا في النواحي الهجومية، وأحمد نبيل كوكا من الناحية الهجومية ليس مثل إمام عاشور، هو كان يلعب في خط الوسط الدفاعي".

خط الوسط

وأختتم خالد جلال تصريحاته: "خط وسط الأهلي به مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا، وأعتقد أنهم الأقرب للمشاركة في مباراة سيمبا، يجب أن يكون هناك توازن دفاعي وهجومي في المباراة".