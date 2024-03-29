جلال: كولر سيلعب بهذه الطريقة أمام سيمبا

قال خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن سيمبا التنزاني سيواجه الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بثقة، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها من قبل أمام الأحمر.

أضاف خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيمبا على ملعبه سيلعب ببعض التحفظ، تفاديًا لاستقبال الأهداف".

وواصل: "على مدى التاريخ، دفاع الفرق الإفريقية أقل من مستوياتهم في خط الوسط والهجوم، وعلى الأهلي استغلال هذا الأمر".

وأشار : "الفرق الإفريقية ليس لديهم الذكاء الدفاعي مثل فرق شمال إفريقيا، إذ يكون لديهم بعض الإندفاع والتمركزات غير جيدة".

وأكمل: "نتائج سيمبا مع الأهلي إيجابية، لذا لن تكون لديهم الرهبة في مباراة اليوم، وهذا يمنحهم دوافع معنوية جيدة".

وتابع: "تفوق عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لسيمبا في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي عندما كان مدربًا لاتحاد العاصمة سيمنحه الثقة، وسيقوم بنقل خبراته للاعبيه، ولكن نتيجة مباراة واحدة ليست هي الفيصل".

واختتم خالد جلال قائلًا: "مارسيل كولر يعتمد على الضغط الأمامي والاستحواذ، ويسعى دائمًا لتسجيل هدف مبكر، ويستخدم هذه العوامل في جميع مبارياته، ولكن معطيات مباراة اليوم ستدفعه لبعض التحفظ، وقد يباغت سيمبا في بعض الأوقات".