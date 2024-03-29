طريقة تحضير أقراص التمر والشوفان.. صحية للدايت

في رمضان يرغب الجميع في تناول الحلويات، لتعوضهم عن السكريات التي فُقدت أثناء الصيام، الأمر الذي يجعلهم يزدادون في الوزن بشكل ملاحظ، لذلك نقدم لك طريقة عمل أقراص التمر والشوفان الصحية.



طريقة عمل أقراص التمر والشوفان

المقادير

- معجون التمر : 150 جرامًا.

- الشوفان : 2 كوب.

- جوز الهند : 100 جرام (مبشور)

- قشرة البرتقال : ملعقة صغيرة

- القرفة : 10 جم (مطحونة)

- حبهان : 10 جم (ناعم)



- البرتقال : 100 جرام (طازج)

- زبدة الفول السوداني : كوب



- الفول السوداني : نصف كوب (مطحون)



طريقة التحضير

اخلطي معجون التمر جيدًا مع كمية قشر جوز الهند والشوفان والقرفة والحبهان وقشر البرتقال وعصير البرتقال وزبدة الفول السوداني حتى يتشكل خليط متماسك قليلًا.





استمري في عجن المكونات بأصابعك حتى تصبح مثل العجين ثم قومي بتشكيل العجينة على عدة أقراص متساوية الحجم.





قومي بوضع أقراص خليط معجون التمر في صينية ثم زينيها بالفول السوداني ثم ضعيها بالثلاجة لمدة ساعة حتى تصبح الأقراص جاهزة للتقديم.



فوائد تناول الشوفان

تقليل خطر الإصابة بالسمنة

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تقليل خطر الإصابة بالسمنة، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.





غني بمضادات الأكسدة والألياف

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميد في الشوفان، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات وللحكة وتوفر حماية إضافية ضد أمراض القلب التاجية وسرطان القولون وتهيج الجلد، يساعد الشوفان أيضًا في التحكم في ضغط الدم، كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، كما يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم إلى جانب تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.





تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة

قد يسهم تناول حبوب الشوفان الكاملة ونخالة الشوفان في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث ظهرت إحدى الدراسات أن تناول الألياف الموجودة في الحبوب قد يُساهم في تقليل الإصابة بسرطان المريء والمعدة.





تعزيز صحة الجلد

يعد الشوفان من الأغذية المثالية لتعزيز صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، حيث يساعد الشوفان على تعديل درجة حموضة للجلد.