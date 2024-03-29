قصف جوي إسرائيلي على شرق حلب

قامت قوات الكيان الصهيوني الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم بقصف جوي في حلب أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين، وذلك بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.

وحسب وكالات أنباء عالمية، قال مصدر عسكري سوري، "إنه في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها"، وفق لوكالة "سبوتنيك".

وأضاف أن "العدوان أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وكان أمس الخميس، أعلنت سوريا إصابة مدنيين اثنين، فضلًا عن وقوع خسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على أحد المباني السكنية في ريف دمشق .

ويسيطر على ريف حلب الشمالي تنظيم مسلح يدعى الجيش الوطني إلى جانب مجموعات تتبع "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة سابقاً الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي يسيطر على إدلب وريفها.

يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج تزعزع استقرار الأوضاع.