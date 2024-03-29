الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تثمن كافة مقترحات المصريين في الخارج أبرزها التسويق

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه.

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وثمنت وزيرة الهجرة كافة المقترحات التي تتلقاها من ابناء مصر بالخارج من مختلف الدول اخرهم كوريا، من بينها التسويق للدولة المصرية، وتكثيف الجهود للترويج لما تمتاز به مصر من ميزات.

ونوهت وزيرة الهجرة، الى أن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية، فهم ركيزة أصيلة من ركائز الأمن القومي المصري، ونحرص على تعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن.

 

جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل، وتعزير ربط المصريين بالوطن الام وتذليل ما يواجهونه من تحديات، مشاركتهم في جهود واهتمامات الدولة، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً تفاعليا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية.


وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان،  والسفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من السادة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

 

 

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