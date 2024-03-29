التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة ميكروباص بدار السلام

صرحت النيابة العامة لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بدفن جثة طفل في الرابعة من عمره يقيم بدائرة المركز صدمته سيارة ميكروباص أثناء لهوه أمام منزله وجرى ضبط السيارة وقائدها وتولت النيابة التحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "مؤيد . ر . ح . م" 4 سنوات يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث سيارة .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عمه "محمد . ح . م . ا" 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل بذات الناحية إصطدمت بـه " ميكروباص " قيادة مؤمن م ا م 34 سنة سائق ومقيم بذات الناحية مما أدى إلى وفاته ونفى الشبهه الجنائية .

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم بـه عن طريق الخطأ .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .





وفي سياق متصل لقي موظف في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بمحافظة القاهرة مصرعه عقب وصوله مستشفى طهطا العام متأثرا بإصابته بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم أثناء محاولته استقلال قطار عقب تحركه من محطة سكة حديد طهطا شمال محافظة سوهاج إختلاف توازنه وسقط بين الرصيف والقطار جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طهطا بأنه أثناء محاولة "خالد . م . م . ش" 56 سنة موظف ومقيم القاهرة إستقلال القطار [ أسوان – القاهرة ] عقب تحركه من المحطة إختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار مما أدى لإصابته بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى طهطا العام وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال صديق المتوفـي "أحمد . ا . ا . ا" 62 سنة عامل ومقيم بمحافظة القاهرة قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه حضر وصديقه المذكور سوياً لمدينة طهطا لإنهاء أوراق سيارة ونفي الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .