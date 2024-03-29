انتحار ارمله فى الفيوم تناولت "حبة الغلة"

انتحرت ارملة فى الفيوم .تناولت حبة الغلة لمرورها بازمة نفسية فقامت بالتخلص من حياتها بتناول الحبة السامة وفشلت محاولات انقاذها بعد ان تم نقلها للمستشفي ,تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم ، بتلقي بلاغا باستقبال مستشفى الفيوم العام "رحاب .ش " 40 عاما ربة منزل، من حي البارودية بدائرة البندر ، في حالة إعياء شديدة نتيجة تناولها قرص حفظ القمح السام، وتوفيت فور وصولها

على الفور انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان الواقعة ، وتبين من خلال سؤال أسرتها أن ربة المنزل أقدمت على الانتحار لسوء حالتها النفسية ، حيث تناولت حبة القمح .

وتبين من التحريات أن الضحية ارمله لديها ثلاث اولاد وانه كانت تعاني من حاله نفسيه سيئه بعد وفاة زوجها ، وغافلت اولادها ودخلت حجرة نومها وتناولت حبة الغلة السامة، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها ولفظت أنفاسها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اصيب 9 اشخاص واحترق منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى عزبة بشير التابعة للوحدة المحلية فى قرية الروضة بمركزطاميه بالفيوم .وسيطرت أجهزة الأمن على المشاجرة وتمَّ ضبط الأفراد المتشاجرين وتم نُقِل المصابين للمستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب مشاجرة حريق بمنزل بعزبة بشير صالح التابعة لقرية الروضة دائرة مركز شرطة طامية ووجود مصابين.

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة مأمور المركز شرطة طامية ورفقته رجال المباحث وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة خلاف بين أسرتين بسبب الجيرة على أثر ذلك قام احدى اطراف المشاجرة بإضرام النيران بأحد منازل الطرف الآخر

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وضبط اطراف المشاجرة

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم .

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في بدء المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.