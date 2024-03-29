الخرشوف.. من طرد السموم ويعالج التحاعيد| 7 فوائد لن تتخيلها

الخرشوف هو نوع من أنواع الخضار، ويدخل في العديد من الوصفات الشهية، ويتم تناول قلوب الخرشوف أي الجزء الداخلي الرطب من الثمرة بالإضافة إلى الأوراق الداخلية الخضراء الغضة من الثمرة، بينما يتم التخلص من الأوراق الخارجية، كما يتميز بالعديد من الفوائد المذهلة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.





فوائد تناول الخرشوف

يساعد فى التخلص من السموم بالكبد

ويحسن صحة الجهاز الهضمي، يستخدم على نطاق واسع في علاج عسر الهضم، تؤثر المركبات النشطة الموجودة داخل الخرشوف على مستويات الدهون في البلازما، مضادات الأكسدة الموجودة بالخرشوف مثل السليمارين يعتبر بمثابة درع واقي للكبد، ووفقا للبحوث التي أجريت، فإن استهلاك الخرشوف يقلل من فرص وجود السالمونيلا في الأمعاء، ويحسن المحتويات الميكروبية داخل القناة الهضمية،ويحتوى على مركب يسمى cynarin في الخرشوف يزيد من افراز الصفراء، ويحافظ على صحة الأمعاء، مما يساعد على امتصاص المواد المغذية والأحماض الدهنية الأساسية.

الخرشوف يعمل على تحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم ،وتخفيف أعراضهم من متلازمة القولون العصبي، يعمل على تقليل الإمساك والالتهابات وغيرها من المشاكل المعدية المعوية.





يمنح الجلد نعومة ونضارة

فالخرشوف يحتوى على حزمة من الفيتامينات ،ومضادات الأكسدة الصحية، فهناك علاقة كبيرة بين التغذية، وصحة الجلد، مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، توكوبهيرولس، الفلافونويد ، ، جنبا إلى جنب مع الفيتامينات (A ، C ، D و E) تحمل القدرة على تعزيز صحة الجلد وجماله، كما يساعد فيتامين C في إصلاح مشاكل ،وتصبغ الجلد، فيتامين (هـ) يساعد على إنتاج الكولاجين، كما أنه يساعد فى منع تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الموجودة بالشمس، فيتامين (أ) يحمي من الأشعة فوق البنفسجية ، كما أنه يحمى من التجاعيد ،ومضادات الأكسدة مفيدة ضد تلف الجلد ومنع الالتهابات ،





علاج فقر الدم ونقص الحديد

الخرشوف هي مصدر جيد للحديد القائم على النبات، وهو خيار مفيد للكالسيوم ،والحديد بالنسبة للأشخاص النباتيين الذين لا يستطيعون الحصول على الحديد المطلوب من لحوم الحيوانات والبيض، يمكن أن يسبب نقص الحديد على عوائق وظيفية متعددة داخل الجسم، مما يؤثر على قدرتنا على العمل، لذلك نصبح أكثر عرضة للأمراض ويبطئ من مستوى الادراك، الخرشوف يحتوي أيضا على كميات جيدة من النحاس، والتي تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، يعمل الحديد كحامل للأكسجين داخل خلايا الدم، وينقلها إلى الرئتين والأنسجة، فتناول الخرشوف كل يوم فعال لمكافحة فقر الدم.





غني بمضادات الأكسدة

يعد الخرشوف أحد أنواع الخضار الغنية بمضادات الأكسدة والتي إن تم تناولها يوميًا بالشكل الكافي، فإنها تساعد على:

تأخير ظهور علامات التقدم في السن والشيخوخة.

الحماية من الأمراض التي ترافق التقدم الطبيعي في السن والشيخوخة، مثل: أمراض القلب، والزهايمر.

ومن الجدير بالذكر أن محتوى الخرشوف من مضادات الأكسدة بالذات يفوق ما تحتويه العديد من الأطعمة الشهيرة بمحتواها من مضادات الأكسدة، مثل: الهليون، والبنجر، والبصل، والبروكلي، والثوم، والأفوكادو.





مفيد للجهاز الهضمي

إذا لم تكن فوائد الخرشوف المذكورة سابقًا سببًا كافيًا لجعلك تتناوله، فربما قد تشجعك فوائده المذهلة للجهاز الهضمي على تناوله، وتتمثل فوائد الخرشوف هنا بالآتي:





تعمل مادة السينارين الموجودة في قلوب الخرشوف على تحفيز إفراز الكبد لسائل خاص يلعب دورًا رئيسيًا في عمليات هضم وامتصاص الدهون والفيتامينات الذائبة في الدهون في الأمعاء الدقيقة.

تعد قلوب الخرشوف مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، إذ تحتوي كل 100 غرام من الخرشوف على 34% من حاجة الشخص اليومية من الألياف الغذائية.





يحمى من الأمراض القلبية الوعائية

وقد خضع الخرشوف للبحوث الطبية والعشبية بشكل واسع النطاق،واثبت بخصائصه المضادة للأكسدة، والذى يفيد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في أجسامهم ،فهو يساعد في الحد من ارتفاع الكولسترول، وبالتالي يمنع أي احتمالات للإصابة بأمراض القلب، الخرشوف أيضا يعزيز صحة القلب، والأوعية الدموية، والحد من نسبة السكر في الدم.





يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف، ويساعد في فقدان الوزن

الخرشوف هي مصدر غني بالألياف الغذائية، والذى يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، إن تناول كميات كبيرة من الألياف يقلل من إمكانات أمراض القلب، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة ومرض السكري،كما أنه يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم، يعمل على الحد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتجاع الحمض، والقرحة، والبواسير، والإمساك ،فتناول الألياف يجعلنا نشعر بالشبع، لأنه يمتص السوائل داخل الأمعاء، فهو يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول ، وبالتالى فقدان الوزن تدريجيًا.