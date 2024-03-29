رياح مثيرة للأتربة تسود الأجواء بالإسماعيلية

في ساعات الليل

شهدت مساء اليوم الخميس بالإسماعيلية هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بمحافظة الإسماعيلية تسببت في انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والساحلية بالإسماعيلية.ورصدت بوابة الوفد الالكترونية تطاير لافتتات إعلانية ومخلفات القمامة في شوارع مدينة الإسماعيلية بسبب الرياح المحملة بالأتربة التي هبت على الأجواء في ساعات المساء وحتى منتصف الليل.



وأصدر ديوان عام محافظة الإسماعيلية مساء اليوم بيانا حذر فيه المواطنين من تقلبات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة .واكد البيان هبوب رياح مثيرة للأتربة على الأجواء بالمحافظة تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بالطرق وطالب البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية بمواقع التواصل الاجتماعي من قائدي السيارات باتخاذ التدابير اللازمة أثناء القيادة على الطرق .



واصدرت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالإسماعيلية منشورا وجهت فيه مجموعة نصائح للمواطنين يجب اتخاذها فى حالة العواصف الترابية



وطالبت بالإبتعاد عن اللافتات الإعلانية وعدم الوقوف تحتها وعدم السير فى حالة تدهور الرؤية حتى تتلاشى تماماً

إرتداء الكمامة وكافّة وسائل الأمان حفاظاً على صحتك .وعدم الوقوف و السير تحت أعمدة الكهرباء وأسلاك الضغط .والإبتعاد تماماً عن أى شىء آيل للسقوط أو التأثر بالرياح .الابتعاد عن السير تحت أطباق دش او تكييفات



وحذرت من القيادة والمُجازفة أثناء العواصف التُرابية وطالبت بإيقاف السيارة واتخاذ جانب الطريق.

وبالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية يُفضل عدم الخروج لأى مشوار غير ضرورى والتزام البيت.وذكر أن المنشور تحذيرى لأخذ الإحتياطات اللازمة و ليس من باب التهويل.

وعلمت بوابة الوفد الالكترونيه ان حركة الملاحة الدولية بقناة السويس منتظمة -ضمن قافلتي الشمال القادمة من البحر المتوسط.والجنوب القادمة من البحر الأحمر- ولم تتأثر بحالة الطقس .فيما تواصل اعمال الصيد نشاطها ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.

وشهدت الإسماعيلية اليوم الخميس طقس حار حيث بلغت درجة الحرارة في ساعات النهار لنحو 33 درجة مئوية .فيما تراجعت درجات الحرارة في ساعات الليل حيث سجلت درجات الحرارة نحو 20 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الطقس الحار غدا الجمعة مع احتمالية استمرار هبوب الرياح المحملة بالأتربة على الأجواء بمحافظة الإسماعيلية.