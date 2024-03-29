" الا قوت الغلابة " اللواء الشريف محافظ الاسكندرية يحذر الضرب بيد من حديد على التجار

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية جميع الاجهزة التنفيذية للمحافظة من احياء وجهاز حماية المستهلك بمراقبة الاسواق وضبطه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللاعب بـ"قوت الغلابة"، مثلما حدث خلال الأشهر الماضية،

كان قد عقد محافظ الاسكندرية اجتماعا مع الاجهزة التنفذية ورؤساء الاحياء وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع.

شدد اللواء الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة المعنية من أحياء وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية، بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات، والتأكيد على التحكم في الأسعار مراعاة لظروف المواطنين محدودي الدخل.

وطالب أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، بشن حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات، وتفعيل مبادرة الحكومة بخفض الأسعار.