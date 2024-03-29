بابا الفاتيكان يقبل أقدام 12 سيدة.. شاهد

قام البابا فرنسيس بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينة محتجزة في سجن ريبيبيا في روما خلال مراسم يوم الخميس المقدس.

وقد أدى البابا البالغ من العمر 87 عامًا الطقوس على كرسي متحرك، بينما جلست النساء على منصة مرتفعة لتسهيل حركة البابا.

تعد مراسم غسل القدمين يوم الخميس المقدس إحدى سمات كل أسبوع مقدس. يذكرنا هذا التقليد بغسل يسوع لأرجل الرسل الإثني عشر في العشاء الأخير قبل الصلب.

يزور البابا كل عام السجون ومراكز اللاجئين ومراكز احتجاز الشباب للتأكيد على قناعته بأن دعوة الكهنة هي خدمة الناس، وخاصة المهمشين،حسبما عرضت فضائية يورنيوز.

وجدد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، دعوته لإنهاء الصراعات في العالم خلال لقائه العام الأسبوعي الأربعاء الماضي.

وقال بابا الفاتيكان بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية - "دعونا نصلي من أجل السلام"، معربا عن أمله في "إرساء السلام في أوكرانيا المعذبة، التي تعاني كثيرا تحت القصف، وأيضا في إسرائيل وفلسطين".

وأضاف، دعونا نصلي من أجل أن يكون هناك سلام في الأرض المقدسة.

وكان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس جدد دعوته للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وغزة وأماكن الصراع الأخرى في العالم .. معربًا عن أسفه للأرواح التي أزهقت في هذه الحروب.

وقال البابا، خلال لقائه الأسبوعي العام الذي أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية: "دعونا نثابر في الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للحرب، الكثير من الشباب يذهبون للموت، أدعو الجميع للصلاة من أجل التغلب على جنون الحرب هذا الذي يمثل هزيمة دائما".

وهنأ بابا الفاتيكان فرنسيس، في ذات الشهر المسلمين في العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا لتحقيق السلام في فلسطين وأوكرانيا.

وقال فرنسيس - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الايطالية - "فلتتوقف الأعمال العدائية التي تسبب معاناة هائلة بين السكان المدنيين في أقرب وقت ممكن".

وأعرب بابا الفاتيكان عن دعمه لسكان هايتي وسط تصاعد جديد في أعمال العنف في الدولة الكاريبية، قائلا "أتابع بقلق وحزن الأزمة الخطيرة التي تؤثر على هايتي وأحداث العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة".

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قال بابا الفاتيكان، تم الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، أود أن أتوجه بالشكر لجميع النساء ولا سيما اللواتي لا تُحترم كرامتهن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب على كل واحد منا القيام به حتى يتم الاعتراف بشكل ملموس بالكرامة المتساوية للمرأة".

وأضاف "يجب حماية وتعزيز كرامة كل إنسان وخاصة النساء حاملات الحياة لضمان حياة كريمة لأطفال المستقبل".

وكان قد دعا البابا فرنسيس، أوكرانيا لوقف إطلاق النار وشجاعة التفاوض.

وقال مدير المكتب الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني، بحسب وكالة أنباء (أنسامد)، "البابا يستخدم مصطلح العلم الأبيض كاشارة إلى وقف الأعمال العدائية وهدنة تم التوصل إليها بشجاعة التفاوض".