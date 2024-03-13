بابا الفاتيكان يجدد دعوته للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وغزة

جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس دعوته للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وغزة وأماكن الصراع الأخرى في العالم .. معربًا عن أسفه للأرواح التي أزهقت في هذه الحروب.

وقال البابا، خلال لقائه الأسبوعي العام اليوم الأربعاء الذي أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية: "دعونا نثابر في الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للحرب، الكثير من الشباب يذهبون للموت، أدعو الجميع للصلاة من أجل التغلب على جنون الحرب هذا الذي يمثل هزيمة دائما".

وفي سياق متصل وقال اشتية: إن حرب اسرائيل على الأونروا هي حرب ضد حق العودة واللاجئين، وهي ليست وليدة أحداث السابع من أكتوبر بل سبقته كثيرًا"، وفقًا لـ"وفا".

وأضاف اشتية، أن "هدف الادعاءات الإسرائيلية هو سياسي، والرد عليها يجب أن يكون سياسيًا، إلى جانب التعامل مع الجوانب القانونية والتقنية خلال عملية المراجعة".

وتابع اشتية: "يجب عدم السماح لإسرائيل بتحويل الاهتمام العالمي من مطالبتها بوقف جرائم الإبادة إلى ادعاءات غير مؤكدة حول أفراد".

وأكد "اشتية" ضرورة الحفاظ على الوكالة، ليس فقط لأهمية ما تقدمه للاجئين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، بل كونها ذاكرة تراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني وضامن لحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق العودة.

ودعا "اشتية" إلى سرعة إنجاز المراجعة والعمل لحشد الدول لإعادة تمويل "الأونروا"، لا سيما في ظل الوضع الإنساني غير المسبوق بغزة.