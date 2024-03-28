الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة سيدات الزمالك تتأهل لنهائي الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، لنهائي بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه على سموحة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور نصف النهائي، الذي أقيم بنظام البلاي أوف ( Best of 3).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 15
25 - 19
25 - 15

ومن المقرر، أن يلتقي "سيدات طائرة الزمالك"، في نهائي بطولة الدوري، مع الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج.

ويقود الجهاز الفني لـ"سيدات طائرة الزمالك" كل من: حسام شكري مديراً فنياً، ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً.

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