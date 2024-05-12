الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نزوح 340 ألف شخص .. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات جنوب البرازيل لـ136

فيضانات
فيضانات

قال الدفاع المدني في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية يوم السبت إن عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 136 شخصًا، من 126 في اليوم السابق، في حين لا يزال 125 في عداد المفقودين.

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وذكر الدفاع المدني أن العواصف والفيضانات التي تجتاح الولاية التي يقطنها نحو 10.9 مليون نسمة والواقعة في أقصى الجنوب، أدت إلى نزوح حوالي 340 ألف شخص.

وتأثر نحو 446 منطقة سكنية، وتضرر أكثر من 2.1 مليون شخص في الولاية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية «ميتسول» أن بعد فترة توقف قصيرة عادت الأمطار للهطول بغزارة على الولاية يوم الجمعة، ما أدى إلى امتلاء الأنهار، ووصفت الوضع بأنه مثير للقلق.

وتقع الولاية في نقطة التقاء جغرافية بين الأجواء المدارية والقطبية، ما أدى إلى خلق نمط مناخي يتسم بفترات هطول أمطار غزيرة أو جفاف.

ويعتقد العلماء المحليون أن هذا النمط يتزايد بسبب تغير المناخ.

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