الجمعة 29 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

6 جنيهات.. سعر تعريفة التوك توك بسمالوط

تعريفة التوك توك
تعريفة التوك توك

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا ، حملة مكبرة لتحديد تعريفة الركوب لجميع التوك توك الموجودة بالمدينة ، وقامت بكتابة السعر الموحد على كل توك توك ، وهي 6 جنيهات فقط لاغير .

 

ترأس الحملة ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، والرائد محمود الشال مدير وحدة مرور سمالوط ، و مدير مواقف سمالوط ، و نواب رئيس المركز ، و مدير قسم الإشغالات ، والعاملين بقسم الإشغالات ، وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المتعارف عليها داخل مدينة سمالوط ، وهية 6 جنيهات فقط لا غير علي زجاج التوك توك بخط واضح وظاهر ، وإلا سيعرض نفسة لتسليم التوك توك الى مجلس مدينة سمالوط  ، مناشدة المواطنين بالإلتزام بدفع أجرة التوك توك 6 جنيهات فقط لا غير.

 

وأكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أن تحديد تعريفة أجرة ركوب التوك توك بالمدينة، من أجل التصدى لأى أشكال للخروج عن القانون ، مشدداً على أهمية التواجد الميداني في الشوارع ، لمراقبة تعريفة الركوب الخاصة بالتوك توك ، والإلتزام بالتعريفة الجديدة ، وعدم استغلال المواطنين.

 

جاء ذلك ، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات على محطات الوقود ، ومواقف السيارات لضمان إلتزام سائقى السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين للتعليمات ، فضلاً عن إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر.

 

وإلزام السيارات بخطوط السير المقررة بين المواقف ، وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة ، وقد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لوضع تعريفة الركوب ، لكافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة فور الزيادة الجديدة لأسعار البترول.

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