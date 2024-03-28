الجمعة 29 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

البيت المصري ببولندا ينظم حفل افطار رمضاني للجالية المصرية والجاليات العربية

حفل افطار البيت المصري
حفل افطار البيت المصري ببولندا

 


برعاية جمعية البيت المصري ببولندا تم امس تنظيم حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان،  دعا فيه البيت المصري جميع الأفراد والعائلات المصرية والعربية وبعض الشخصيات الهامة بالعاصمة البولندية وارسو للمشاركة في تناول إفطار رمضاني في جو اجتماعي وأسري اتسم بالود والمحبة.

 

مأكولات مصرية

 

 وشمل الإفطار المأكولات والحلويات الرمضانية، ولكى تكتمل الأجواء الرمضانية قام البيت المصري بوضع الزينة والفوانيس كأحد أهم العناصر لإضافة الأجواء الرمضانية على حفل الإفطار، وحرص عدد كبير من المصريين والعرب على حضور حفل الإفطار.

 

البيت المصري ببولندا

 

 ومن جانبه صرح كلا من خالد هجرس- رئيس البيت المصري ببولندا ونائبه محمد الجندي، أن مجل أن الإفطار الجماعي سوف يتم تنظيمه كل عام ليصبح نشاط أساسي في برنامج الجمعية ضمن الأنشطة التي يتم تنفيذها من أجل دعم التواصل والترابط بين الجالية المصرية والعربية في بولندا.

 

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