إفطار جماعي وأمسية دينية بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية بقنا

نظمت مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، بإدارة نقادة التعليمية، بمحافظة قنا، بقيادة محمد أحمد أبوالمجد مدير المدرسة، وأحمد محمد إبراهيم، رئيس مجلس أمناء المدرسة، حفل إفطار جماعي، وأمسية دينية حول فضل شهر رمضان المبارك، وذلك حرصا من إدارة المدرسة ومجلس الأمناء على المشاركة فى مختلف المناسبات، خاصة خلال الشهر المبارك، بهدف جمعهم على مائدة واحدة، لخلق جو أسري، وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المعلمين وأولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور محمد أحمد أبوالمجد مدير مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، وأحمد محمد إبراهيم، رئيس مجلس أمناء المدرسة، وعضو مجلس أمناء إدارة نقادة ومعلم خبير اللغة الإنجليزية بمدرسة صوص الثانوية؛ وفضيلة الشيخ علاء الدين يونس أحمد عبدالكريم، الواعظ بإدارة أوقاف نقادة، وعبدالرحمن أبوزكير، نائب مدير التحرير بدار الجمهورية للصحافة، ورزق عقاب عبدالمنعم، مدير مدرسة فصول بشلاو الإعدادية، ورؤوف عبادي مدير مدرسة نجع القرية للتعليم الأساسي، وعلى عبداللاه ضاحي، وكيل إعدادى بمدرسة أسمنت للتعليم الأساسي، وإبراهيم محمد إبراهيم، أخصائى أول مكتبات بمدرسة فصول بشلاو الإعدادية، وعبدالرحمن حمدان أخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، ومحمد عبادي بلال، الأخصائي الإجتماعي بمدرسة فصول بشلاو الإعدادية، وأبوالحجاج محمد على معلم أول أ لغة عربية بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، وسيد محمد فرج معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، وأحمد مهتدي معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، وأحمد خضري الأخصائي الاجتماعي بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، وسيد محمد حفني إداري ماليات بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، وأشرف محمود جاد المولى معلم خبير لغة إنجليزية.

وعقب صلاة المغرب، وتناول إفطار رمضان، عقدت المدرسة أمسية دينية حول فضل شهر رمضان المبارك، شهدها الدكتور عثمان محمود خلف الله، وكيل إدارة نقادة التعليمية، وحاضر فيها فضيلة الشيخ علاء الدين يونس أحمد عبدالكريم، الواعظ بإدارة أوقاف نقادة.

وفى بداية الندوة؛ رحب محمد أحمد أبوالمجد، مدير مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، بكافة الحضور، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأكد أن شهر رمضان المبارك يعتبر من أعظم الشهور عند الله تعالى، مناشدا كافة المعلمين والعاملين بالمدرسة ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق النهضة التعليمية المرجوة لبلادنا، لأن العلم هو أساس نهضة أى مجتمع، مؤكدا أن الله عز وجل يحب أن يتقرب العبد إليه بالطاعات، والعمل في الإسلام يُعتبر عبادة، ويستطيع العبد أن يحصل على الأجر الكبير عند القيام به وإتقانه والإخلاص به لله تعالى، وعلينا أن نستغل شهر رمضان المبارك لبذل المزيد من الجهد في العمل داخل المدرسة، تقربا إلى الله تعالى.

كما وجه أحمد محمد إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية وعضو مجلس أمناء إدارة نقادة ومعلم خبير اللغة الإنجليزية بمدرسة صوص الثانوية؛ التهنئة لقيادات الإدارة التعليمية وكافة العاملين بالمدرسة والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، بمناسبة الشهر الكريم، مشيرا إلى أن إقامة الإفطار الجماعي، والأمسية الدينية، فرصة لتوطيد أواصر الصداقة والمودة بين الجميع، خلال شهر رمضان المعظم، موجها التحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الفاعلية وظهورها على النحو الأمثل.

ومن جانبه تحدث فضيلة الشيخ علاء الدين يونس أحمد عبدالكريم، الواعظ بإدارة أوقاف نقادة، عن فضل شهر رمضان، قائلا إن لصوم شهر رمضان فضائل كثيرة، ومن فضائل الصوم فيه اختصاصه بأداء فرضه، حيث أن التقرب إلى الله بالفرض من أعظم القربات، وصوم شهر رمضان كفارة للذنوب لمن صامه إيمانا بالله وتصديقا بثوابه وإخلاصا له فيه، وطلبا للمثوبة.

وأكد فضيلة الشيخ علاء الدين يونس، على أهمية اغتنام العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها، مشيرا إلى إن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة، ما أسعد من تعرض لنفحاتها والتمس بركاتها.