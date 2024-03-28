مسلسل جودر| دخيل في قصر ياسر جلال بالحلقة الثالثة

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة".

وبدأت الحلقة باستعراض غنائي في مجلس الملك شهريار، لضيفة شرف الحلقة المطربة كارمن سليمان.

وشهدت الحلقة الكشف عن الحرز الذي يحمي "جودر" منذ طفولته، والذي سيسقط منه في شبابه بعد أن خاض قتالا شرسا من أجل حبيبته "شروق"، التي ظهرت في دورها الفنان جيهان الشماشرجي.

وشهدت الحلقة في نهايتها اقتحام دخيل لقصر الملك شهريار، وجاء الحرس لحماية الملك، قبل ان تختتم الأحداث بحالة تشويق لمواجهة مرتقبة بين الملك شهريار والدخيل على القصر، وفي مخدع شهرزاد.

تفاصيل المسلسل

يتنمي المسلسل إلى فئة أعمال الفانتازيا الأسطورية، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، ويشمل تجهيزات اسثنائية للديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك.

القنوات الناقلة



يذاع المسلسل خلال شهر رمضان المبارك، بداية من منتصف الشهر عبر القنوات التالية:

- ON -ON Drama - منصة watch.

أحداث المسلسل



الأحداث من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته تحاول السيطرة عليه.

أبطال المسلسل



يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من نجوم الفن في مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجدى وآخرين.

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.