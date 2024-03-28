بدون سابق إنذار الحلقة الثالثة ..آسر ياسين يبدأ رحلة البحث عن ابنه

شهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثالثة، بطولة النجوم عائشة بن أحمد، آسر ياسين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، تصاعدًا في الأحداث، حيث يبدأ (مروان) رحلة البحث عن ابنه الحقيقي.

تشهد أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثالثة، بداية رحلة (مروان) - آسر ياسين، البحث عن ابنه الحقيقي بعدما أثبت تحليل DNA ان (عمر) ليس ابنه، وان طفله تم تبديلة بعد الولادة في المستشفى .

وتتوالى أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثالثة، بحديث (ليلى) - عائشة بن أحمد، أنها لن تترك (عمر) في مرضه بعدما أصيب بسرطان الدم، حتى لو كان ليس ابنها الحقيقي كما أثبتت التحاليل.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة الثانية، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد،على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان "ملناش غير بعض" ويغنيها النجم أحمد سعد، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.



الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.



المسلسل من المقرر أن تعرض اولى حلقاته يوم 16 من رمضان الجاري الموافق 26 من مارس الجاري.





وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.



مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .



المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار، بطولة النجم آسر ياسين، الفنانة عائشة بن أحمد، الاعلان التشويقي الرسمي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، انطلق عرض أولى حلقاته اليوم 16 من رمضان الجاري الموافق 26 من مارس الجاري.

مسلسل بدون سابق إنذار

الإعلان التشويقي حظي بإعجاب كبير من الجمهور وحصد الكثير من التعليقات المعربة عن انتظارهم وترقبهم لعرض المسلسل.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة، سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.