تفاصيل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوي 8

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوى 8، بوصول مدير المدرسة ومدرس التاريخ مستر مدحت إلى دوار الكبير، وأبلغه أنه يبحث عن العترة لأنه يشك في سرقته جهاز اللاب توب الخاص به، ويريد استرجاعه ولكن العترة ينكر أنه سرق منه اللاب توب، ليهدد الكبير مدير المدرسة مؤكدا أن العترة ليس حرامي، ودارت الأحداث في إطار كوميدي.

على الجانب الآخر، تحاول فروحة " دنيا سامى" التقرب من جونى لأنها معجبه به وتريد الزواج منه، ولكن جوني يستنكر أفعالها وأثناء قيامه بالحديث معها يتلقى مكالمة هاتفية من الكبير، سأل خلالها جوني ابلاغه بموقف صفقة العلف لتساعده فروحة فى الكلام في الكذب على الكبير وابلاغه أن الفلوس معه، حيث قال له الفلوس معايا و"البضاعة كمان معايا" وهي الجملة الشهيرة لأحمد مكي في فيلم "لا تراجع ولا استسلام".



وتنتهي أحداث الحلقة، برؤية الكبير العترة يحفر فى حديقة الدوار لإخفاء الجهاز الذى سرقه من المدرس، ويراوغ العترة الكبير ويحاول خداعه بأن الشنطة تخص حازم السنجاب وأنه لا يستطيع فتحها حتى يأذن السنجاب له ويأخد الكبير الفأس لتسوية الحفرة لكنه يكسر مأسورة المياه الخاصة بالدوار.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة كلا من أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف، والعمل من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

ويشهد مسلسل" الكبير أوي 8" هذا الموسم أحداثا مثيرة، إذ تدور في إطار كوميدي، وذلك بعد النجاح الذي حققه على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، و تستمر مغامرات الكبير وجوني وحزلقوم بأفكار جديدة.

وتدور أحداث العمل حول قيام "حزلقوم" بسرقة أحد البنوك، ويدخل "الكبير" في أحداث خيالية مع شخصيات فيلم ديزني، وتظهر خلاله الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، كما تشهد قرية "المزاريطة" احتفالات بعيد الهالوين، كما تعلم "مربوحة" بحملها، ويدخل "الكبير" في معاناة بسبب تغيرات حالتها المزاجية.

فيما يظهر الفنان حاتم صلاح، بدور "نفادي"، ويظهر في احتفال القرية بالهالوين، ويُذكر المشاهدين ببرنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بشكل حصري يوميًا عبر قنوات ON عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.