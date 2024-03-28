دوره تدريبيه حول مهارات  الاتصال وفن التعامل مع الجمهور فى شركة مياة الفيوم

قامت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية فى شركة مياة الفيوم بتنظيم دورة تدريبية عن مهارات الإتصال وفن التعامل مع العملاء وذلك بمقر التدريب بمحطة تنقيه مياه الشرب بالعزب الجديدة وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن التدريب استهدف موظفى خدمه العملاء والمحصلين والخط الساخن والتسويق واستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة وكان محور الدورة التدريبية هى فن التعامل مع الجمهور ومهارات الاتصال الفعال وذلك من أجل رفع كفاءة ومهارات العاملين المهنية والإدارية والفنية لكى يستطيع الموظف التعامل مع متلقى الخدمه خاصة أثناء إستقبال وتلقى الشكاوى عبر الخط الساخن 125 أو أثناء التقديم أو الاستفسار عن كيفية توصيلات عدادات المياه وطرق الحصول عليها.

و تضمن التدريب أيضا دور المحصلين وتعاملهم مع المواطنين أثناء تحصيل الفواتير واختيار التوقيتات المناسبة التي تناسب العملاء من أجل كسب ثقتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمه ودور الشركه فى تحسين هذه الخدمات وتجويدها عن طريق تحصيل هذه المديونيات من العملاء.

تكريم المشاركين فى دورة تعليم السباكة

وفى وقت سابق كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وبالتعاون مع نادى روتارى الفيوم المشاركين في الدورة التدريبية على أعمال تركيب وتصليح السباكه بحضور المهندسة هايدى سمير رئيس نادى روتارى الفيوم واللواء كامل بيومى عضو نادى روتارى الفيوم وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن وذلك بمحطة مياه الشرب بالعزب الجديدة .

قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أنه تم تكريم نحو ٢٥ من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية والتى استمرت ١٥ يوما متواصلة بقرية منشأة ربيع التابعة للوحدة المحلية بقلهانه مركز اطسا وذلك بالتعاون مع نادى روتارى الفيوم وذلك بتسليم 10 متميزين من المشاركين شنطة أدوات سباكه متنوعه تساهم في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتصليح والصيانه بجانب تسليم شهادات تقدير لكل المشاركين على مشاركتهم والتزامهم ومواظبتهم على الحضور من أجل تحصيل الاستفادة الكاملة من الدورة التدريبية سواء على الجانب النظرى أو العملى على طرق وأساسيات وتشطيب الأدوات الصحية .

واشادت المهندسة هايدى سمير رئيس نادى روتارى الفيوم بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى عدة مجالات متعلقة بالوعى والتثقيف والتدريب وتوصيلات مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية بجانب الجهود المبذولة من جانب الشركه فى تنفيذ الدورة التدريبية على أعمال السباكه لمجموعه من الشباب لكى تؤهلهم لسوق العمل و توفير فرص عمل تضمن لهم دخل يومى يعينهم على متطلبات الحياة خاصة أن سوق العمل الخاص يتطلب المهارات الفنيه وأصحاب الحرف اليدوية ويتم الاستعانه بهم في كافة المصانع والشركات.

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