الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن عن تدمير نفق لحركة حماس بطول 2.5 كيلومتر

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه دمر قسما كبيرا من نفق لحركة حماس، بطول 2.5 كيلومتر، والذي كان جزءا من شبكة تحت الأرض تربط بين شمال وجنوب غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي إن أكثر من 30 طنا من المتفجرات استخدمت في عملية الهدم الليلية.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم  هاجاري أن القائد الكبير في حماس رعد ثابت قُتل على يد قوات من وحدة الكوماندوز شايطت 13 التابعة للبحرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في وقت سابق اليوم.

وكان ثابت رئيسا للموارد البشرية والإمدادات في حركة حماس ويعتبر من بين أعلى 10 قادة عسكريين رفيعي المستوى في حماس، بحسب هاجاري.

وأضاف أن ثابت قُتل على يد قوات الكوماندوز البحرية وقوات أخرى أثناء محاولته الفرار مع عميلين آخرين إلى منطقة المستشفى، فيما يبدو أنه جزء من هجوم ضد القوات، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال حصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن يجرون "محادثات مبكرة" حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.

ومن بين الخيارات مقترحاً لوزارة الدفاع الأميركية يقضي بالمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، وفق ما أفادت صحيفة "بوليتيكو" الخميس.

كما أضاف مسؤولان بالبنتاغون وآخران أميركيان، لم يكشفوا عن هوياتهم، أن الخيارات التي يتم النظر فيها لن تشمل وجود قوات أميركية على الأرض.

غير أنه بدلاً من ذلك، فإن التمويلات التي ستقدمها الدفاع الأميركية ستوجه نحو احتياجات قوات الأمن، حسب المسؤولين.

وأوضح المسؤولان بالبنتاغون أنه بموجب الخطط الأولية التي تتم دراستها ومناقشتها، ستوفر وزارة الدفاع الأميركية التمويل لهذه القوات الأمنية في غزة.

كذلك صرح أحدهما أنه يمكن استخدام المساعدات في إعادة الإعمار والبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات.
 

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