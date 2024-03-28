الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس: فجرنا منزل مفخخ في جنود الاحتلال ودمرنا آلياتهم شمال خانيونس

بوابة الوفد الإلكترونية

فجرت حركة حماس منزل كان قد تم تفخيخه مسبقا بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأوقعتهم بين قتلى وجرحى، كما استهدفت عدد من آلياتهم ودمرتها شمال خانيونس.

وقالت حركة حماس في بيان لها: بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال، تم استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت حماس : كما أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

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