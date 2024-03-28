مانشيستر سيتي يعرض ١٠٠ مليون جنية استرليني لضم نجم نيوكاسل

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي مانشيستر سيتي حدد مبلغ ١٠٠ مليون جنية استرليني لحسم الصراع مع كبرى اندية الدوري الأنجليزي وأوروبا لضم نجم وسط نيوكاسل ومنتخب البرازيل برونو جيمارايش .

وكانت تقارير عديدة داخل الصحف الانجليزية قد أكدت اهتمام عدد كبير من كبرى الاندية الأوربية بضم برونو جيمارايش مثل ريال مدريد الأسباني وبايرن ميونخ الألماني و باريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانب مانشيستر يونايتد وليفربول و مانشيستر سيتي .

واكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي مانشيستر سيتي يرغب في حسم الصراع حول برونو جيمارايش الذي يراه الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي الاولوية الاول للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ومتمسك بضمه إلى أبعد حد .

واكدت الديلي ميل ان نيوكاسل حتى الان لم يعلن انه سيدخل في مفاوضات لبيع نجم خط الوسط البرازيلي رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها كبرى الاندية الأوربية كما أن الاعب أبدى ارتياحه لوجوده في نيوكاسل وهو ما يجعل إمكانية انتقاله ال مانشيستر سيتي غير متاحة الا في حالة وضع عرض كبير على طاولة المفاوضات يجعله أعلى لاعب في تاريخ البريمييرليج .