بأمر المحكمة.. غلق مركز طبي وإلغاء تراخيصه بالإسكندرية

أصدرت محكمة مستأنف جنح الرمل أول، بمجمع محاكم الإسكندرية قرار في القضية رقم 18341 سنة 2023 جنح الرمل اول ضد " و.ج.ع" طبيب وصاحب مركز طبي، في 10 اتهامات بالإهمال، وقررت المحكمة في الاتهام من الأول إلى الرابع قبول ورفض وتأييد، والاتهام الخامس قبول والغاء وبراءة، وبالنسبة للاتهامات من السابع حتى العاشر قبول ورفض وتأييد وإلغاء التراخيص الممنوح لها وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك من الصورة المنسوخة من قضية وفاة الطفل أيوب.

كانت محكمة مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، تأجيل جلسة الاستئناف، فى واقعة الطفل أيوب، والتى تحمل رقمى 23739 سنة 2023 جنح، ومستأنف رقم 14971 سنة 2023، بتهمة الإهمال الطبي، لجلسة الانعقاد فى 29 يناير والمتهم فيها طبيب تخدير.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبى داخل أحد المراكز الطبية.

وأشارت الأسرة فى بلاغها إلى أن الطفل كان يعانى من سعال دور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب فى وجود مشاكل فى التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار الطفل ودخل لإجراء عملية جراحية داخل مركز طبى وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفى بعد خروجه من غرفة العمليات.

معاقبة صاحب محل كمبيوتر

وفي سياق منفصل، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بمعاقبة صاحب محل كمبيوتر، بالسجن المؤبد، وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامة بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة، وبراءة آخر مبيض محارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٨٥٢١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٣٣٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، باتهام "هاني ج م" ٤٢ سنة صاحب محل كمبيوتر - ومقيم عزبة البكري مساكن اسكو في بهتيم، بشبرا الخيمة، و " احمد م ع"٢٠ سنة - مبيض محارة ومقيم كوم السمن شبين القناطر - لأنه في يوم ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبيه أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما احرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الميثامفتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. كما أحرزا سلاحا أبيض مطواة، شفرة دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير، إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق وسرقته في منطقة القاهرة الجديدة، إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 30 إبريل المقبل للنطق بالحكم.