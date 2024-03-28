الدفاع السورية تعلن إصابة مدنيين وخسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة مدنيين اثنين في غارة إسرائيلية جويا من اتجاه الجولان استهدفت أحد المباني السكنية في ريف دمشق.

وقال مصدر عسكري في الدفاع السورية، في بيان، اليوم الخميس إنه "حوالي الساعة 50 : 17 (بتوقيت دمشق) مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي بعد محاولته استهداف المزارع المحيطة بمدينة "السيدة زينب"، جنوبي العاصمة دمشق.

وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل.

ووفقا للمراسل، تتصاعد أعمدة الدخان من مزرعة في محيط السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، وفرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت عملها في تفقد الأضرار.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار الجاري، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة للجيش السوري في مدينة دير الزور‎، بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".

وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح يوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.

وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".

وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.

على جانب آخر، وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مصر والأردن والمغرب وتركيا.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المجلس في بيان اليوم، إن "احتمال وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود بعد أكثر من 5 أشهر من بدء الحرب في غزة مرتفع للغاية".

وأضاف أن "حماس ستحاول استهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج خلال الحرب".

وتابع: "تم إحباط العشرات من هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن "الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا الشمالية تعد أيضا هدفا رئيسيا للمتطرفين، حيث تكون المؤسسات الدينية والمجتمعية هدفا مفضلا في الأعياد والمهرجانات".

كما أكد المجلس أن "هناك محاولات متزايدة خلال حرب غزة من قبل المنظمات الجهادية العالمية لاستقطاب مهاجمين منفردين لاستهداف اليهود والإسرائيليين".