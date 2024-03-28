إسرائيل: الصواريخ أضرت بالمدنيين والمنازل والمصانع في الشمال بشكل هائل

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في الشمال هائلة، ولم يتم الكشف عن حجمها بعد، ولديها أربع طبقات، الأولى:الأذى الجسدي للناس، الثانية الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل والمباني والمصانع، الثالثة الأضرار المباشرة وغير المباشرة للزراعة، والرابعة الضرر الذي لحق بالناس الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتضرروا بكل الطرق الممكنة، في العمل والدراسة والصحة النفسية وتفكك المجتمعات الحضرية والريفية.

وبدأت المقاومة الإسلامية في لبنان “ حزب الله” منذ قليل في رشق عدة مستوطنات بصواريخ بركان الثقيلة، ونشبت الحرائق في كل مكان .

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سقوط صاروخ في مستوطنة حانيتا بالجليل الغربي واندلاع النيران، كما سقطت عدة صواريخ في غورين وشلومي بالجليل الغربي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" للتصدي لهدف مشبوه عند الحدود مع لبنان وانفجر صاروخ اعتراضي في الجو ويجري التحقيق بالحادث.

ونشبت الحرائق في عدة مستوطنات بعد أن استهدفتها المقاومة الإسلامية في لبنان.

وقالت وسائل إسرائيلية، إن هناك أضرار في مستوطنة جورين وشلومي بالجليل الغربي عقب إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

وكانت أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قصف مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، و ‏موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ومقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .

وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" للتصدي لهدف مشبوه عند الحدود مع لبنان، في غورين وشلومي بالجليل الغربي، وانفجر صاروخ اعتراضي في الجو ويجري التحقيق بالحادث.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط عدة صواريخ في غورين وشلومي بالجليل الغربي.

وأضافت وسائل إسرائيلية، أن هناك أضرار في مستوطنة جورين وشلومي بالجليل الغربي عقب إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

وكانت أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قصف مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، و ‏موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة ..

‏كما تم استهدف ‏ مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.‏

حزب الله يدعم الشعب الفلسطيني

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر يوم الخميس 28-03-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم الخميس مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ومستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.