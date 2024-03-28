تأجيل محاكمة المتهم بإصابة فتاة خلال سباق السيارات

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة متهم تسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، خلال سباق سيارات مع صديق له، لجلسة 30 أبريل.

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

ومن جهة أخرى أحالت نيابة شمال القاهرة 6 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق التأمينات الخاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسية لمحكمة الجنايات.

أمر إحالة 6 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق التأمينات الخاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسية

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع موظف عام حسن النية (مدير عام هيئة الرقابة المالية) بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية هي مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية للبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات الخاصة بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية لدى البنك.

حيث قام المتهم مدير عام هيئة الرقابة المالية بالشركة والمختص بتحريره وتوقيعه وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن خاطبه المتهم الأول بموجب محاضر مزورة لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق - محل الاتهام الثالث- بالموافقة على تسييل شهادات الصندوق لدى البنك للاعتداد بما أثبت بهم من بيانات مزورة بقصد استعمالها فيما زورت من أجله على خلاف الحقيقة فقام الموظف المختص بمخاطبة هيئة الرقابة المالية بذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

كما أن المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي: محاضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية، بأن اتفقوا فيما بينهم علي تزويرها فاصطنعها المتهم الأول علي غرار الصحيحة وزيلها بتوقيعات عزاها زورًا لأعضاء مجلس إدارة الصندوق المار بيانه، واستعملها بأن قدمها للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات البنكية الخاصة بالصندوق، ثم قام بتزييل الشيكات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيعات عزاها زورا لرئيس مجلس إدارة الصندوق واستعملها المتهمون بتقديمها للبنك الأهلي المصري للاستيلاء علي أموال الصندوق محل الاتهام اللاحق بالتحقيقات كما توصلوا للاستيلاء علي أموال بمبلغ 352 مليون و876 ألفا و461 جنيها.