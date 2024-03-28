محافظ القاهرة: الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الأمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .

وفى هذا السياق قام جهاز المحروسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة إدارة الطفل وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ورائدات المحروسة بتنظيم احتفالية "أمسية رمضانية" لأطفال مدينة المحروسة على ملاعب الشباب والرياضة بالمحروسة، كما نظم المجلس القومى للمرأة ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة بالمدينة .

وفى الخيالة تم تنظيم قافلة طبية ضمت كافة التخصصات لتوقيع الكشف المجانى على أهالى المنطقة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقاهرة، كما نظم صندوق مكافحة الإدمان حملة توعية بأضرار المخدرات داخل مدينة "معًا".

توزيع 900 كرتونة مواد غذائية على أهالى روضة السيدة زينب، و700 وجبة إفطار على أهالى مدينة معًا ، و200 وجبة على أهالى روضة السيدة

واستمرارًا لدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تم توزيع 900 كرتونة مواد غذائية على أهالى روضة السيدة زينب، و700 وجبة إفطار على أهالى مدينة معًا ، و200 وجبة على أهالى روضة السيدة ضمن حملة إفطار صائم .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع الصغيرة والورش الحرفية التى تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات والتى تم إقامتها بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى وتضم مصانع (ملابس، سجاد اليدوى) ، كما تفقد عددًا من الحضانات الخاصة بأبناء الأسمرات والتى تم تنفيذها بصورة حضارية لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذه المصانع الصغيرة والورش فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها ، رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة .