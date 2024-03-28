سكرتير بنى سويف يقود حملة لمتابعة توافر السلع الأساسية والإعلان عن أسعارها

أشرف " اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على المرور الميداني الذي نفذته مجموعة العمل المُصغرة، والتي شكلها المحافظ لتختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال منظومة عمل ميدانية ومكتبية تقوم برصد ذلك بشكل يومي، وذلك في إطار تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وطبقا للكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

وخلال جولة اليوم تم المرور على عدد من المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية والمعارض بمدينة بني سويف، للاطمئنان على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذا متابعة الإعلان عن أسعار السلع، وذلك لضمان انتظام عمل المعارض والمبادرات بالشكل المطلوب، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم متابعة و الاطمئنان على توافر السلع السبع الأساسية ، التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء زيت الخليط، والفول، والأرز، ، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت.

مخالفات تموينية

حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ" د محمد هاني غنيم " بتكثيف حملات الرقابة التموينية وتفعيل خطوط الشكاوى للإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات احتكار للسلع الاستراتيجية والغش التجاري وعدم الإعلان عن أسعار السلع وغيرها من المخالفات التي تؤثر على جهود الدولة في هذا المجال، وتكون لها تأثير سلبي على مدى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته اليوم المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين ،الدكتور علاء سعيد مشرف الأسواق والمعارض ومدير الوحدة الاقتصادية، الدكتور أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، أحمد دسوقي مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك.

وفي سياق منفصل قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة مالية لإحدى الفتيات من ذوي الهمم ، بسبب ظروف مادية واجتماعية خاصة، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ،بشكل أسبوعي، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم مديريات الخدمات، وقد حضر لقاء "اليوم" :مها حميدة مدير خدمة المواطنين ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

واستمع المحافظ لتفاصيل الوضع الاجتماعي والمادي للفتاة، التي "تعاني من إعاقة حركية باليد" وتعمل بإحدى المكتبات الخاصة لمساعدتها في تحمل أعباء المعيشة ،خاصة بعد وفاة والدتها وإقامتها بمفردها في غرفة بعد زواج والدها من أخرى، كما تقوم الفتاة بتجهيز نفسها استعدادا للزواج عقب عيد الفطر، حيث قرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لها، بجانب تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال ما تبقى أجهزة ومستلزمات الزفاف، ومتابعة حالتها لتوفير ما يلزم لها من حماية اجتماعية ومادية.

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