محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذى يتم إنشاؤه كمحور مرورى يسهم فى تقليل الازدحام المروري الذى يعانى منه داخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد شهد اليوم الاجتماع الدوري لجامعة سمنود التكنولوجية، والذي عقد اليوم بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وحضور كل من الدكتور سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمستشار علي مختار المستشار القانوني للجامعة، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكافة العاملين في الجامعة وهنئهم بشهر رمضان المبارك مؤكداً دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز، بدأت عامها الأول بقوة وستكمل بقوة أكثر.



إدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلية والأجنبية

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، خاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع كما أكد الدكتور طارق رحمي ضرورة الاستمرار والتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة لاحتياجات سوق العمل المصري وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلية والأجنبية.

وناقش المجلس عدد من المواضيع والتي جاء ابرزها تسلم قطعة الارض التي تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود، بالاضافة الي مناقشة الانشطة والفعاليات التي قامت بها الجانب خلال الفتره الماضية واستعراض بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة، ومناقشة الانتهاء من تجهيز كافه المعامل في الجامعة.