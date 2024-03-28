حزب الله يقصف مواقع ومستعمرات محتلة بالأسلحة الصاروخية
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ومقر قيادة كتيبة ليمان ومستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر يوم الخميس 28-03-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس 28-03-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ومستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية..